'Vermeende opdrachtgever liquidatie Kerkdriel gaf eerder bevel tot doden man'

Don M., een van de verdachten die volgens het Openbaar Ministerie (OM) opdracht kreeg tot het doodschieten van Yakhlaf en zijn broer in Utrecht, stond dinsdag voor het eerst voor de rechter.

De liquidatie had moeten plaatsvinden bij het waterpijpcafé Le Scenario aan de Amsterdamsestraatweg, een plek waar de broers vaak te vinden waren. Volgens justitie bevond M. zich samen met een andere verdachte met automatische vuurwapens en foto's van Chahid en Chafik Yakhlaf in de nabijheid van het café.

Het plan werd echter verijdeld omdat de politie werd ingelicht. In de omgeving van de shishalounge troffen de agenten automatische wapens en een geel oordopje met hierop het DNA van onder andere M. aan. Ook een petje met het DNA van de tweede verdachte is in de buurt gevonden.

M. zou door L. een ton zijn beloofd als hij Chafik wist dood te schieten. Dit bedrag zou verhoogd worden als zijn broer Chahid ook dood zou schieten.

Versleutelde berichten

De informatie over het liquidatieplan zou afkomstig zijn uit versleutelde telefoons die de verdachten gebruikten, zogeheten PGP-mobieltjes (Pretty Good Privacy). De politie en het OM hebben toegang tot de inhoud van de berichten nadat de server van Ennetcom gekraakt is.

Volgens de advocaat van M. heeft zijn cliënt niets te maken met het moordplan. "De verdenkingen van het OM zijn gebaseerd op de PGP-berichten. Ik ga dit proberen onderuit te halen." Ook loopt volgens de advocaat nog een tegenonderzoek naar het DNA op het oordopje, omdat hier sporen van meerdere personen op zouden zitten.

Onderwereld

Chahid en zijn broer zouden doelwit zijn van liquidatiepogingen omdat zij tot het kamp van de in 2014 geliquideerde Gwenette Martha behoorden. Laatstgenoemde wordt gezien als mogelijke opdrachtgever van de schietpartij in de Staatsliedenbuurt in 2012.

L. zou de broers dood willen hebben als wraak voor de schietpartij in 2012, omdat zijn broertje Yousseff omkwam door de kogelregen. Het eigenlijke doelwit Benaouf A., die zou zijn gelokt door Chahid, wist destijds te ontkomen.