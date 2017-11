Tieners aangehouden voor bestellen vuurwapen op dark web

De twee zijn vrijdag door de rechter-commissaris in Rotterdam in bewaring gesteld.

De 15-jarige jongen werd op 25 oktober aangehouden toen hij in opdracht van de 18-jarige man het wapen op ging halen in Breda. Daar stond een medewerker van het politieteam Werken Onder Dekmantel op hem te wachten die hem aanhield.

Tegelijkertijd werd de man uit Duiven, die het wapen besteld had, aangehouden op Amsterdam Centraal station. Daar stond hij te wachten tot zijn vriend terug zou komen.

Een woordvoerder van het Landelijk Parket laat weten op dit moment niet meer informatie te kunnen verstrekken over de aanhoudingen. Met welke reden de man het wapen heeft besteld is deel van het onderzoek. Ook de rol van de 15-jarige wordt nader onderzocht.

Themazitting

Donderdag is er in de rechtbank Rotterdam een themazitting dark web en wapens gepland. Deze zaak is daar nog geen onderdeel van. In vier strafzaken staan in totaal vijf verdachten terecht die wapens, al dan niet met munitie, hebben besteld.