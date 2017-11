Justitie looft beloning uit in Amsterdamse moordzaak

Ook looft justitie 15.000 euro uit voor informatie die leidt tot een doorbraak in het onderzoek naar de moordpoging op zijn baas Zeynel Er. De zaak komt dinsdag aan de orde in het tv-programma Opsporing Verzocht.

Zengin werd op 15 oktober 2015 doodgeschoten in een kantoor in de Derkinderenstraat. Het is nog altijd niet duidelijk wat het motief is. De politie houdt rekening met een mogelijke persoonsverwisseling, omdat Zengin gelijkenissen vertoonde met zijn baas Er.

Een maand later na het doodschieten van Zengin is in hetzelfde kantoor geprobeerd Er om te brengen. Die aanslag mislukte, maar een aantal maanden later is hij alsnog gedood in Leiden. De twee verdachten die hiervoor vastzitten, worden volgens de politie vooralsnog alleen verdacht van het incident in Leiden.

In de uitzending komen niet eerder getoonde beelden van mogelijk belangrijke getuigen voorbij.