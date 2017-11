Alle Nederlandse stations nu toegankelijk voor blinden

Blinden en slechtzienden kunnen hierdoor in principe op elk station hun weg vinden. De Oogvereniging en Prorail vieren deze mijlpaal dinsdag in Amersfoort.

Bij liften en trappen zijn voelbare bordjes gemonteerd die vertellen naar welk perron een trap leidt. Ook zijn er vijfduizend gesproken routebeschrijvingen van stations gemaakt en zijn obstakels uit de looproutes weggehaald. Voor de vier grootste stations zijn voelbare stationsplattegronden ontwikkeld.

De Oogvereniging is blij met het resultaat. "Wat nu gerealiseerd is, is een lang gekoesterde wens", zegt directeur Joep Aarts. Ook Prorail is te speken over het resultaat. "We zijn trots op de geleverde prestatie en we willen graag dat mensen die blind of slechtziend zijn de voorzieningen optimaal gaan gebruiken", aldus Bram 't Mannetje van Prorail.