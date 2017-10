'Rusland dreigt met sluiting luchtruim voor Nederlandse maatschappijen'

Dat schrijft De Telegraaf op basis van onder meer een gesprek met de Nederlandse manager van ABC, Henk-Jan van Keulen. Van Keulen zegt tegen de krant dat hij hoopt dat er een oplossing komt.

KLM geeft geen commentaar en verwijst door naar het Ministerie van Infrastructuur, al zou het bedrijf zich volgens De Telegraaf al voorbereiden op de sluiting van het luchtruim.

Het kan veel geld kosten, aangezien bestemmingen als Sint-Petersburg en Moskou niet meer bereikbaar zijn. Vliegtuigen die naar Oost-Azië willen vliegen, moeten ook omvliegen. Dat zal reizigers honderden euro's extra gaan kosten.

Cora van Nieuwenhuizen, minister van Infrastructuur, meldde dinsdag dat KLM en ABC zo snel mogelijk "een oplossing" proberen te vinden voor het conflict. ''Mede op mijn aandringen zitten de KLM en ABC rond de tafel voor deze oplossing waarmee het Russische luchtruim ook dit seizoen toegankelijk blijft voor de Nederlandse luchtvaart." De inzet is dat er deze week nog een akkoord komt.

Voorbereiding

De Vereniging Nederlandse Verkeersvliegers (VNV) bevestigt dat Rusland dreigt KLM niet meer toe te staan via Siberië naar het Verre Oosten te vliegen.

Volgens de VNV is het conflict over landingsrechten op Schiphol zo hoog opgelopen, dat KLM al bij de bond heeft aangeklopt voor voorbereidingsmaatregelen om toestellen om te kunnen laten vliegen.

Door bepaalde cao-afspraken is KLM verplicht om aan de VNV toestemming te vragen als het bedrijf de pilotenbezetting op intercontinentale vluchten wil uitbreiden. Dat laatste is nodig, omdat het in geval van sluiting van het Siberische luchtruim enkele uren langer zou duren om in Japan, China of Zuid-Korea te komen.

Vaker

Volgens de VNV dreigen de Russen wel vaker het overvliegrecht over Siberië in te trekken voor maatschappijen van landen waarmee een luchtvaartgerelateerd conflict speelt. Het gebeurt echter vrijwel nooit dat dit dreigement ook echt wordt uitgevoerd.

De situatie zou inmiddels op hoog niveau besproken worden tussen de regeringen in Moskou en Den Haag. Het Ministerie van Infrastructuur wil niet inhoudelijk op de zaak in gaan.

Verantwoordelijkheid

Vakbond FNV vindt dat Schiphol en KLM "als veroorzaker hun verantwoordelijkheid moeten nemen". "Wie het probleem veroorzaakt, moet het ook oplossen’, aldus Leen van der List van FNV Luchtvaart. Een snelle oplossing is volgens de vakbond van belang voor de werknemers bij KLM en in de vrachtsector.

Voor het komende winterseizoen hebben verscheidene luchtvrachtmaatschappijen geen of minder vertrek- en landingsrechten gekregen voor Schiphol dan waarop zij hadden gehoopt.

De vrachtsector heeft eerder om extra vertrek- en landingsrechten gevraagd, maar dat is door andere gebruikers van Schiphol afgewezen, meldde het ministerie van Infrastructuur vorige maand. Schiphol is toen door het ministerie gevraagd met een oplossing voor de langere termijn te komen.