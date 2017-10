Ethiopiër uit Amstelveen ontkent plegen van oorlogsmisdaden

Dat zei A. maandag voor de rechtbank in Den Haag. Hij staat daar terecht, omdat het OM hem verdenkt van opsluiting, marteling van en moord op tientallen tot honderden (vermeende) tegenstanders van de toenmalige Derg-heersers.

De verdachte noemde de beschuldigingen van het OM "heel erg schokkend" maar hij was het niet, verklaarde hij. Volgens A. hebben veel mensen in Ethiopië dezelfde naam als hij.

A. werd in 2015 opgepakt in Amstelveen, waar hij al jaren woonde. Sindsdien zit hij vast. Hij was ooit als asielzoeker naar Nederland gekomen en verkreeg uiteindelijk het Nederlanderschap.

Doodstraf

A. is in Ethiopië al veroordeeld tot de doodstraf en later ook tot een levenslange gevangenisstraf. Hij was bij die uitspraken niet aanwezig, want hij woonde al in Nederland. Omdat het Ethiopische vonnis in Nederland niet uitgevoerd kan worden, is hier een nieuwe strafzaak begonnen.

De verdachte was lid van de Derg, een beweging die de macht greep na de val van keizer Haile Selassie. A. sprak maandag uitgebreid over zijn rol binnen de Derg, die volgens hem vooral inhield dat hij propaganda maakte. De rechter hield hem voor dat hij als Derg-vertegenwoordiger in de provincie Gojjam veel macht had, maar A. ontkende dat hij daar "de baas" was.

Voor de megazaak zijn twaalf dagen gereserveerd. Ook enkele slachtoffers wonen het proces bij.