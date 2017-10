Stichting wil naam Anne Frank niet op Duitse trein hebben

Directeur Ronald Leopold van de stichting reageert bij de NOS op het nieuws dat de Duitse spoorwegen een nieuwe trein wil noemen naar Anne Frank.

Deutsche Bahn heeft een actie georganiseerd waarbij het publiek namen kon aandragen van beroemde Duitsers die geëerd zouden moeten worden. De jury koos uit de inzendingen Anne Frank, omdat zij staat voor tolerantie, verdraagzaamheid en het accepteren van andere culturen.

De Anne Frank Stichting ziet echter vooral "de associatie met de deportaties in de Tweede Wereldoorlog", stelt Leopold. "Dit veroorzaakt veel pijn bij mensen die dit hebben meegemaakt."

Bergen-Belsen

De stichting gaat echter geen juridische stappen ondernemen. "Wij zien dagelijks allerlei uitingen en initiatieven met de naam van Anne Frank. Het valt voor ons niet te controleren", aldus de directeur.

Ook in Duitse media werd zondag al de discussie gevoerd of het wel smaakvol is om een trein te vernoemen naar een Joods meisje dat in 1944 per trein naar concentratiekamp Bergen-Belsen werd afgevoerd.

Beethoven

Het publiek werd vorige maand opgeroepen met suggesties te komen en er kwamen meer dan 2.500 ideeën binnen bij de Deutsche Bahn. Een jury selecteerde 25 namen van vermaarde Duitsers die uiteindelijk op de nieuwe hogesnelheidstreinen ICE 4 terecht zullen komen.

In het lijstje met onder anderen Ludwig van Beethoven, Willy Brandt, Marlene Dietrich en Thomas Mann staat dus ook Anne Frank.