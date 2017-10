Asbest vrijgekomen bij grote brand in loods in Nieuwegein

De veiligheidsregio meldt dat de verspreiding van de asbest zich beperkt tot het terrein zelf. Er is geen risico op besmetting voor de inwoners van Houten, waar de rook overheen trok. Rond 1.00 uur was de brand onder controle en is het sein brand meester gegeven.

De oorzaak van de brand in het voormalig distributiecentrum van supermarktketen Albert Heijn aan de Ravenswade is nog onbekend. Het is ook niet duidelijk wat voor materiaal er ligt opgeslagen in het pand. De brandweer is met veel materieel aanwezig.

Knallen

Ooggetuigen meldden knallen te horen. Volgens de veiligheidsregio werden die waarschijnlijk veroorzaakt door asbestplaten op het dak van het gebouw.

Metingen

De brand veroorzaakte veel rook die langs Houten over voornamelijk weidegebied richting Culemborg trok. De veiligheidsregio meldt dat speciale meetploegen van de brandweer metingen verrichtten in het gebied waar de rook heen trok.