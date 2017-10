Herfststorm zorgt op diverse plekken voor schade

Volgens Weeronline is de storm over zijn hoogtepunt heen. Vooral in het noorden van het land waaide het stevig in de nacht van zaterdag op zondag. De hulpdiensten kregen op diverse plaatsen meldingen van stormschade, zoals omgewaaide bomen en takken op de weg.

In Borne (Overijssel) viel een ontwortelde boom op een politieauto, met flinke blikschade tot gevolg. In Noord-Limburg kwam een boom op het spoor terecht. Het treinverkeer tussen Eindhoven en Venlo kwam daardoor enige tijd stil te liggen. Toen de boom was weggehaald konden de treinen er weer langs.

Delfzijl

Een kade in Delfzijl kwam blank te staan. De wind zwol verderop in de Eemshaven rond 4.00 uur 's nachts even aan tot kracht 10. In de omgeving waren circa tachtig leden van de dijkbewaking 's nachts op pad voor inspecties.

Doorgangen in de dijk die Delfzijl beschermt waren uit voorzorg gesloten omdat hoogwater werd verwacht. Uiteindelijk bleek dat wel mee te vallen: de waterstand bleef steken op 3,63 meter boven Normaal Amsterdams Peil (NAP), terwijl 4 meter was voorzien.

Het KNMI waarschuwt dat nog zware windstoten kunnen voorkomen. In de loop van de ochtend neemt de wind verder in kracht af.

Duitsland

Ook het noorden van Duitsland heeft flink te lijden van de storm die overtrekt. Op veel plaatsen is er sprake van hoogwater. In Hamburg wordt in de loop van zondag een waterstand van 2,5 meter boven het normale peil verwacht.

De Duitse spoorwegen hebben het treinverkeer in het noorden flink moeten inperken omdat her en der omgevallen bomen op het spoor liggen. Met name in en rond de steden Hamburg, Bremen, Kiel en Flensburg ondervinden de treinreizigers hinder. Ook de belangrijke treinverbinding tussen Hamburg en Berlijn en lijnen in Sachsen en Thüringen zijn versperd door gevelde bomen.

Met name de havenstad Hamburg ondervindt last van de hoge waterstand. Veel straten rond de havens en de rivier de Elbe komen in de loop van de dag blank te staan en worden door de autoriteiten afgesloten. De brandweer van Hamburg was 's nachts al 170 keer uitgerukt om de inwoners bij te staan.

De brandweer in de hoofdstad Berlijn riep 's ochtends rond 7.00 uur zelfs de noodtoestand uit. Onder meer omgevallen bomen zorgden voor overlast in straten, parken, de beroemde dierentuin en de S-Bahn, het spoorstadsnet van Berlijn, zo melden Duitse media.

Komende 5 dagen Max Min Wind Dinsdag 12°C 4°C ZW 3 Woensdag 13°C 8°C ZW 4 Donderdag 13°C 8°C W 4 Vrijdag 13°C 8°C ZW 3 Zaterdag 13°C 7°C ZW 3