Klok gaat uur achteruit in nacht van zaterdag op zondag

In 1977 werd in Nederland de zomertijd ingevoerd. Door de klok een uur voor te laten lopen op de standaardtijd, komt de periode van daglicht beter overeen met de periode waarin de meeste mensen wakker zijn. Hierdoor kan 's avonds de verlichting later aan en dat bespaart geld.

In bijna zeventig landen wordt de klok twee keer per jaar verzet. Binnen de Europese Unie gebeurt dat op de laatste zondag van maart en op de laatste zondag van oktober. Met het ingaan van de wintertijd gaat Nederland terug naar de standaardtijd.

In de nacht van 24 op 25 maart 2018 gaat de zomertijd weer in. Het is dan voorjaar en dus gaat de klok een uur vóóruit, luidt het ezelsbruggetje.

Files

Verkeersdiensten waarschuwen dat de wintertijd drukkere avondspitsen en langere files oplevert. Veel automobilisten moeten wennen aan het feit dat zij 's avonds in de spits opeens in de duisternis rijden.

''Het aantal aanrijdingen schiet dan omhoog", meldt VerkeersInformatieDienst (VID). "Automobilisten moeten duidelijk wennen." Vorig jaar stond er tijdens de eerste donkere maandagavond van het jaar ruim 300 kilometer file. Het dubbele van een normale maandag.

De VID verwacht dinsdag de grootste piek. ''Vorig jaar stond op de eerste dinsdagavondspits na het ingaan van de wintertijd 556 kilometer file op de snelwegen. Dat bleek uiteindelijk de op een na drukste spits van heel 2016.'' Ook de daaropvolgende donderdag is traditioneel druk.