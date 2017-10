Zeven gewonden door ongeluk op A73 bij Beesel

Het ongeluk gebeurde toen een miniquad en het zeildoek dat eroverheen was gespannen, van een aanhanger vielen. Meerdere auto's die daarachter reden, werden geraakt.

De zeven gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht. De politie kan niets zeggen over de aard van de verwondingen. Ook over de oorzaak is nog niets met zekerheid te zeggen, mogelijk is de aanhanger gegrepen door een windvlaag, aldus een woordvoerder.

Het ongeluk gebeurde vlak voor de Swalmentunnel in de richting van Roermond. De tunnel is in die richting afgesloten en de weg is vanaf Venlo tot na middernacht dicht.