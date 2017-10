Duizenden demonstranten in Rotterdam tegen toestanden Rif Marokko

Het is een jaar geleden dat het volk in het gebied in Marokko in opstand kwam voor een betere behandeling.

De organisatie van het protest in Rotterdam, het comité Mohsin Fikri-Nederland, spreekt van naar schatting 3000 betogers.

De betoging in Rotterdam verliep zonder problemen , aldus de politie, die met de schatting van 2500 tot 3000 mensen kwam. Wel was er een incidentje met een vrouw die luidkeels riep het niet eens te zijn met de demonstratie. Nadat de politie met haar had gesproken werd ze rustiger.

De betogingen tegen corruptie, discriminatie en economische malaise in de Rif hebben zich uitgebreid na de dood van de vishandelaar Mohsin Fikri in oktober vorig jaar. Ze mondden uit in de volksbeweging 'Hirak’.

Volgens het comité zijn er sinds het begin van de opstand zo’n vierhonderd mensen onrechtmatig gevangen gezet. Een deel van de gevangenen is al langere tijd in hongerstaking.

Enkele maanden geleden waren er ook demonstraties in verschillende plaatsen in Nederland.