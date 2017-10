Gevangenis Leeuwarden krijgt speciale ‘vadervleugel’

Volgend jaar moeten gedetineerde vaders gebruik kunnen maken van de vadervleugel. Momenteel bekijkt de Penitentiaire Inrichting Leeuwarden hoe de vleugel precies ingericht moet worden, schrijft de Leeuwarder Courant.

De Penitentiaire Inrichting Leeuwarden heeft nu al een speciale gezinskamer waar vaders hun kinderen in een meer ongedwongen sfeer kunnen zien. De vaders mogen daar bijvoorbeeld hun kinderen knuffelen, iets wat verboden is in gewone bezoekruimtes. Ook liggen er spelletjes.

Gedetineerde vaders die aan het project mee willen doen, moeten wel aan strenge eisen voldoen en zich uitmuntend gedragen.

Buurtwerk

Ook wordt er samengewerkt met onder meer buurtwerk, de reclassering en de maatschappelijke stichting Humanitas. Die stichting steunt ook de gezinsleden die niet opgesloten zitten.

Als de proef slaagt, komen er mogelijk ook in andere gevangenissen vadervleugels. In Wales gebeurt dat al langer en met groot succes: de kans dat gedetineerde vaders die meedoen aan dergelijke projecten weer de fout in gaan is zes keer lager dan vaders die niet meedoen. Ook voor de kinderen is het goed: de kans dat zij net als hun vader in de misdaad belanden is kleiner.