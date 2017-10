Voetgangers en fietsers vaker betrokken bij ongelukken in wintertijd

Dat blijkt uit een analyse van de verkeersdata van de politie uit de periode 2014-2016. De Nationale Politie, het Verbond van Verzekeraars en verkeerskundig ict-bureau VIA presenteerden de nieuwe cijfers zaterdag.

De slechte weersomstandigheden in de wintermaanden hebben aantoonbaar een negatief effect op de verkeersveiligheid. Met name in november gebeuren er relatief veel ongelukken. Vooral de zwakke verkeersdeelnemers, zoals voetgangers en fietsers, zijn hier de dupe van.

Het gaat bijvoorbeeld vaak om mensen die 's avonds laat nog even hun hond uitlaten of om tieners die onverlicht terugkomen van de sportclub of muziekles. "Mensen denken te snel: het is een klein eindje, verlichting is niet nodig", aldus woordvoerder Rudi Buis van het Verbond van Verzekeraars.

Slechte zichtbaarheid

Veel weggebruikers zijn zich niet bewust van de slechte zichtbaarheid van zichzelf en andere weggebruikers in de donkere maanden, waarschuwen de drie partijen.

Daarom adviseren zij verkeersdeelnemers maatregelen te nemen om goed zichtbaar de weg op te gaan in de wintermaanden. Ook de ANWB roept voetgangers op verlichting of reflecterende materialen te dragen, zo meldt AD zaterdag.

Speciale kledinglijn

Veilig Verkeer Nederland heeft zelfs met de Hema een speciale kledinglijn ontwikkeld, 'Be Seen’, met reflecterende elementen

De partijen, die zich hebben verenigd in de STAR-alliantie (Smart Traffic Accident Reporting), vrezen trouwens dat voetgangers nog vaker betrokken zijn bij ongevallen. Maar veel incidenten met voetgangers worden niet gerapporteerd. Als twee auto’s bij een aanrijding zijn betrokken, moet altijd de verzekering worden verwittigd. Daarom zijn die cijfers betrouwbaarder.