Tienduizenden slimme gasmeters vervangen vanwege fout

Ongeveer de helft van de meters met de productiefout is al vervangen, de andere helft volgt "binnen afzienbare tijd", meldt Netbeheer Nederland.

De brancheorganisatie van netbeheerders stelt dat consumenten zelf geen actie hoeven te ondernemen en dat de meters in de tussentijd veilig zijn. Dat blijkt volgens hen uit onderzoek van certificeringsorganisatie Kiwa.

Tv-programma Kassa heeft twee deskundigen gesproken die de veiligheid van de zogeheten slimme meters van het merk Landis+Gyr waar het om gaat in twijfel trekken.

Onafhankelijk onderzoek

Emeritus hoogleraar veiligheid Ben Ale van de TU Delft en onafhankelijk technisch onderzoeker Peter Coppes zeggen dat de meters zo snel mogelijk vervangen moeten worden omdat door de fout mogelijk gas kan gaan lekken.

De netbeheerders bestrijden dat de meters onveilig zijn. Dat ze toch worden vervangen, is volgens Netbeheer Nederland besloten omdat uit onderzoeken is gebleken dat onzeker is of de meters door de productiefout wel twintig jaar mee kunnen, zoals de bedoeling is.

Volgens een woordvoerster wilden Kassa en Ale voor de uitzending niet vertellen waar ze hun conclusies op baseren. Ze noemt dat kwalijk, omdat het over veiligheid gaat.

Schroefdraad

Een redacteur van Kassa zegt dat de netbeheerders wel degelijk uitleg hebben gekregen. Ze vertelt dat de deskundigen "in het algemeen" hebben gezegd dat het gebruik van te kort schroefdraad tot risico's leidt.

De deskundigen hebben een exemplaar van de verkeerd geproduceerde koppeling bekeken. Verder laat Kassa een foto zien van netbeheerder Stedin waarop twee exemplaren staan: een goede met schroefdraad dat tot bovenin doorloopt en een verkeerde waarvan het laatste stuk schroefdraad zichtbaar ontbreekt.

Emeritus hoogleraar Ale zegt dat het verschil volkomen duidelijk is. "De netbeheerders hebben gewoon niet opgelet." Ale noemt dat ergerlijk. Hij heeft de indruk dat pas actie is ondernemen toen er media-aandacht kwam.

Stedin besloot als eerste van de netbeheerders om 15.000 van deze gasmeters te vervangen. Kassa heeft de netbeheerders zelf ook gevraagd naar hun onderzoeksgegevens, maar die kreeg het programma niet.

Kassa is zaterdagavond te zien.