Burgemeester van Utrecht legt werk tijdelijk neer vanwege kanker

Locoburgemeester Victor Everhardt neemt zijn taken over. Van Zanen verwacht rond de jaarwisseling zijn werkzaamheden weer te hervatten.

Burgemeester Van Zanen: "Begin september heb ik de fractievoorzitters geïnformeerd dat bij mij prostaatkanker is geconstateerd. Inmiddels heb ik besloten, in overleg met mijn artsen, tot een operatie. De artsen geven aan dat de kanker lokaal en te genezen is; de vooruitzichten lijken goed."

De VVD'er is sinds 1 januari 2014 burgemeester van Utrecht en is sinds 3 juni 2015 voorzitter van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Hij begon in 1990 als lid van de gemeenteraad in Utrecht en was van 1998 tot 2005 ook wethouder in de stad van onder andere openbare ruimte, financiën en economische zaken van Utrecht.