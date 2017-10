Man veroordeeld tot 6 jaar cel in hoger beroep voor fatale mishandeling ex

Ook zijn de vorderingen van de nabestaanden, in verband met de begrafeniskosten, toegewezen. Dit maakt het hof Arnhem-Leeuwarden vrijdag bekend.

Na het overlijden van zijn ex-vrouw door de zware mishandeling heeft L. haar lichaam weggevoerd en begraven. In 2015 was de 45-jarige vrouw twee weken vermist voordat haar lichaam werd aangetroffen in Utrecht, op korte afstand van de woning van L.

Het slachtoffer uit de Dominicaanse Republiek woonde destijds in Spanje. Ze kwam regelmatig naar Nederland om haar twee dochters te bezoeken, die bij haar ex-partner woonden. Bij haar bezoek in 2015 aan Nederland wilde zij met L. praten over de omgangsregeling van hun kinderen. Na een ruzie is ze vervolgens verdwenen.

Na een paar dagen heeft haar oudste dochter haar als vermist opgegeven. De politie vond het lichaam van de vrouw op 16 augustus in Utrecht. Uit onderzoek is gebleken dat zij is overleden aan de gevolgen van een harde schop tegen haar bovenlichaam.

Gevangenisstraf

In augustus 2016 kreeg L. zes jaar gevangenisstraf opgelegd. Hij is hierop in hoger beroep gegaan, omdat hij beweerde onschuldig te zijn.

De officier van justitie ging ook in hoger beroep, omdat de straf te laag werd gevonden. Het Openbaar Ministerie (OM) had acht jaar cel geëist.