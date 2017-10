Advocaat Michael P. verbaasd over lek in onderzoek naar dood Anne

"Ik ben verbaasd dat dit naar buiten is gebracht", zegt Dorrestein vrijdag tegen NU.nl.

Het AD meldde onder andere dat P. op een gestolen scooter rondreed op de avond dat Anne verdween. De recherche zou er rekening mee houden dat hij 'op inbrekerspad was'.

Hoewel zijn cliënt niet meer in beperkingen zit, wil de advocaat niet inhoudelijk op de claims ingaan. "Daar is de rechtszaal voor." Ook kan Dorrestein niet voorspellen of het naar buiten brengen van de informatie het proces tegen zijn cliënt kan schaden. De verdachte verschijnt op 10 januari voor het eerst voor de rechter.

Informatie

Het Openbaar Ministerie (OM) zegt in een reactie tegen NU.nl "geen idee te hebben uit welke hoek de informatie is gekomen". "Het kan ook zijn dat de verslaggever er een slag naar slaat, of dat het een goede gok is."

Op dit moment is er geen sprake van een onderzoek naar hoe de informatie naar buiten is gekomen. Of dit er nog wel gaat komen, kan de woordvoerder van het OM niet zeggen.

DNA

De 27-jarige P. wordt door justitie ervan verdacht Anne te hebben verkracht en gedood. De Utrechtse vrouw was dertien dagen vermist toen haar lichaam, op aanwijzing van de verdachte, in een natuurgebied in Zeewolde werd aangetroffen.

De politie kwam de man op het spoor nadat DNA op de jas van Anne naar hem leidde. Het kledingstuk werd tijdens een zoektocht naar de vrouw aangetroffen in Huis ter Heide. Ook zijn er bloedsporen van de vrouw gevonden in de auto die P. tot zijn beschikking had, meldde het Openbaar Ministerie (OM) eerder.

Kliniek

De verdachte zat eerder een straf uit voor het verkrachten van twee minderjarige meisjes in Nijkerk in 2010. Hij had een kamer op een forensisch psychiatrische afdeling van de kliniek Altrecht Aventurijn in Den Dolder. Hier werkte hij aan zijn terugkeer in de maatschappij.

Na zijn aanhouding zijn veel vragen gerezen over de bewegingsruimte van P. en over de situatie in de kliniek waar hij verbleef. Minister Stef Blok vroeg daarom twee weken geleden Inspectie Veiligheid en Justitie en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd om onderzoek te doen.

Het onderzoek is maandag gestart en leidt tot een rapportage die wordt aangeboden aan de Tweede Kamer. Het is niet bekend wanneer de rapportage afgerond zal zijn.