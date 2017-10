Het gaat om een 53-jarige man, die tegen de lamp liep toen hij net was aangekomen met een vliegtuig vanuit Dubai. De man zit vast, de qatbladeren worden vernietigd.

Het kauwen van blaadjes qat onderdrukt vermoeidheid en honger. Qat is vooral populair in landen als Somalië, Ethiopië en Jemen. Het pepmiddel is in veel Europese landen verboden, waaronder in Duitsland, België en Nederland.