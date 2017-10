Zus van Holleeder uit forse kritiek op haar beveiliging

De advocate spreekt vrijdag in een interview met Het Parool van een wanvertoning als het gaat om haar bescherming. De vrouwen worden beveiligd sinds zij belastende verklaringen hebben afgelegd tegen Holleeder.

Het Openbaar Ministerie zegt in reactie dat de kritiek van de drie vrouwen al langer bekend is en voortdurend met ze in gesprek te zijn over hun beveiliging.

Astrid Holleeder beschrijft in haar nieuwe boek Dagboek van een getuige, dat vrijdag verschijnt, hoe de beveiliging tegen mogelijke wraakacties door haar broer aan alle kanten faalt.

De vrouwen zouden momenteel zelf opdraaien voor hun beveiliging en hekelen de gebrekkige bescherming. Zo zou er een lek bij het beveiligingsteam zijn geweest en blijken alarmsystemen niet te werken.

Noodnummers

Een ander voorbeeld dat ze noemt is het niet werken van de noodnummers die door het Openbaar Ministerie aan haar en de twee andere vrouwen beschikbaar zijn gesteld. "Ik heb een zogenaamd noodnummer. Maar toen Sandra daar, na het zien van die dubieuze types in haar straat, gebruik van maakte, bleek dat niet te werken", aldus Astrid Holleeder tegen het Parool. "Sonja en ik hadden nog drie andere telefoonnummers voor noodsituaties. Bij alledrie werd niet opgenomen. Dat is toch niet te geloven?"

"Het OM heeft begrip voor de uitzonderlijke positie waarin de getuigen zich bevinden en snapt hun zorgen", aldus justitie. "De kritiek van de getuigen op de beveiligingsmaatregelen neemt het OM zeer serieus. Politie en OM zullen er alles aan doen om het vertrouwen te herstellen."

Meewerken

De verhoren van de zussen en Den Hartog zijn in april van dit jaar afgerond. Astrid Holleeder zegt tegen de krant de afgelopen periode te hebben getwijfeld of ze in de toekomst nog wilde meewerken aan het proces, maar inmiddels in gesprek te zijn met het OM. Die zegt dat er wordt gewerkt aan een bevredigende oplossing. "De nodige maatregelen zijn genomen, maar over de inhoud van de gesprekken en de genomen maatregelen kan gezien de gevoeligheid van het onderwerp geen mededelingen worden gedaan."

De advocaat van Astrid Holleeder was niet direct bereikbaar voor commentaar.

Discussie

Astrid Holleeder hoopt dat het boek een discussie over de omgang met het OM op gang brengt. "Een slagvaardiger OM krijgt het beter en makkelijker als het over belangrijke getuigen kan beschikken. Als ik daar ruzie over moet maken, vind ik dat niet zo erg."

Astrid Holleeder schreef eerder het boek Judas, dat vorig jaar in november uitkwam. De vrouw zei destijds Judas te zien als een testament. Ze is ervan overtuigd dat haar broer haar zal laten liquideren. "Alleen weet niemand wanneer."