Gebouw Windesheim blijft dicht om onveilige vloer

De hogeschool sloot afgelopen weekend al uit voorzorg gebouw X, dat zeven bouwlagen telt, voor nader onderzoek. Daaruit is gebleken dat de vloeren ''een verhoogd veiligheidsrisico'' opleveren bij normaal gebruik en niet aan de veiligheidsnormen van de overheid voldoen. Het pand ging open in 2010.

In heel Nederland worden relatief nieuwe panden onderzocht na het instorten van de nieuwe parkeergarage bij Eindhoven Airport in mei. Daar ging het mis door fouten in de vloerconstructie. In het pand van Windesheim is dezelfde constructie toegepast.

Het herstelwerk zal maanden in beslag nemen. De betonnen vloeren moeten worden verstevigd en om daar goed bij te kunnen moeten eerst systeemplafonds en installaties worden weggehaald. In totaal heeft het gebouw 18.000 vierkante meter aan vloeroppervlak. Tot voor kort huisden in gebouw X opleidingen op het gebied van recht, economie en media.