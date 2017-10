Man die gevel Luxor Theater in Rotterdam ramde was verward

Het is niet helemaal duidelijk of de man bewust op het theater inreed. ''Dat zou kunnen'', zegt een woordvoerster van de politie. Nadat hij door hulpverleners was bevrijd, verzette de Rotterdammer zich.

In de ruimte die nu geen pui meer heeft, moet volgende week donderdag een expositie beginnen over het honderdjarig bestaan van het theater. Het Luxor wil die tentoonstelling gewoon door laten gaan. Daarvoor moet nog wel veel herstelwerk worden verzet.

Schade

''De schade is enorm'', zegt een woordvoerder van het theater. ''De hele gevel ligt eruit en ook de waterleiding en de elektriciteit zijn aan gort gereden. Maar we gaan ervoor dat we donderdag ons jubileumjaar aftrappen.''

Een oude schijnwerper uit het theater die al in de ruimte was gezet, raakte beschadigd. ''Dat is jammer. Maar misschien kunnen we hem laten staan en er een bordje bij zetten om uit te leggen wat ermee is gebeurd.''

Ook alle voorstellingen in het Nieuwe Luxor gaan door.