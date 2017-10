DNA-onderzoek Nicky Verstappen begint bij 1.500 mannen

Ongeveer 1.500 mannen worden uitgenodigd mee te werken aan een rechtstreeks DNA-onderzoek, waarin op vrijwillige basis wangslijm wordt afgenomen voor een DNA-vergelijking met na de moord aangetroffen sporen.

Het team dat de moord op de elfjarige Nicky Verstappen in 1998 onderzoekt, heeft daarvoor circa 1.500 mensen geselecteerd. Het gaat onder meer om mannen die voorkomen in het dossier en mensen van wie bekend is dat zij destijds op de Brunssummerheide kwamen, waar de jongen is vermoord.

Volgens de politie kan uit privacyoverwegingen geen informatie worden verstrekt over de samenstelling van de groep. De deelnemers worden zorgvuldig benaderd en de identiteit van de deelnemers zal nooit bekend worden, belooft de politie. Niemand heeft de status van verdachte. Politie en OM zeggen in eerste instantie personen te willen uitsluiten als betrokkene. Het afgenomen DNA wordt uitsluitend vergeleken met sporen die zijn aangetroffen bij Nicky Verstappen. Als er geen match is, wordt het DNA-profiel vernietigd.

Eerder werden op de plaats delict aangetroffen DNA-sporen al vergeleken met de 270.000 profielen in de Nationale DNA-databank. Dat leverde geen resultaat op.

Voorfase

Volgens politie en OM gaat het om een voorfase, die begin volgend jaar wordt gevolgd door een grootschalig DNA-verwantschapsonderzoek onder circa 15.000 mensen in de regio Limburg. Daarbij kan op basis van een gedeeltelijke match van een DNA-familieprofiel zicht worden verkregen op de dader. Het onderzoeksteam hoopt dat op die manier bijvoorbeeld een broer, oom of neef van de verdachte in beeld komt. Daarmee zou uiteindelijk de moordenaar van Nicky Verstappen kunnen worden opgespoord.

Het OM noemde het verwantschapsonderzoek in mei ''de laatste reële mogelijkheid om deze zaak tot een oplossing te brengen''.

Eerder vond zo'n onderzoek plaats na de moord op Marianne Vaatstra. Daar deden 8000 mannen aan mee. Dankzij DNA-onderzoek kon Jasper S. in 2013 als dader worden opgespoord.