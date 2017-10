Michael P. volgde avondopleiding in Houten

''Hij heeft een avondopleiding gevolgd in een praktijk op het terrein van het college'', aldus een woordvoerder van de school naar aanleiding van een bericht in De Telegraaf. Het Wellantcollege was niet op de hoogte van zijn achtergrond.

"Dat weten we in verband met de privacy nooit. Door de jaren heen hebben hier wel vaker mensen van de kliniek onder begeleiding een opleiding gevolgd en dat is altijd goed gegaan. We gaan hierbij af op het oordeel van de professionals in de kliniek. Het volgen van een opleiding vergroot ook de kansen bij de terugkeer in de maatschappij.''

De school heeft inmiddels een gesprek gehad met cursisten die met P. een opleiding volgden.

Re-integratie

Dat delinquenten zoals P. een avondopleiding kunnen volgen is niet nieuw. Tijdens hun detentie werken gedetineerden aan een terugkeer naar de samenleving. "Tijdens je detentie kun je werken, cursussen volgen, een CV opbouwen, certificaten halen en solliciteren", aldus een woorvoerder van Veiligheid en Justitie.

De Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) hanteert een vijftal basisvoorwaarden die een verooldeelde moet hebben gerealiseerd als hij wordt ontslagen uit de gevangenis.

Een daarvan is het kunnen voorzien in hun eigen levensonderhoud. Omdat te kunnen bewerkstelligen krijgen gedetineerden tijdens de detentie de mogelijkheid om een vak te leren of vervolgtrainingen volgen.

Opleiding

"Gedetineerden worden gescreend op tekorten en mogelijkheden qua opleidingssituatie. Op basis hiervan wordt een onderwijsplan opgesteld. Het onderwijsplan maakt deel uit van het Detentie & Re-integratieplan (D&R-plan) van de gedetineerde", legt de woordvoerder uit.

De DJI laat weten dat zogenaamde terugkeeractiviteiten gedetineerden helpen om zelf hun verantwoordelijkheid te nemen voor een succesvolle terugkeer in de samenleving. "Daarmee wordt de kans op recidive kleiner", aldus de DJI.

Onduidelijk

In het geval van P. is er nog veel onduidelijk over welke vrijheden hij genoot tijdens zijn verblijf in de kliniek voor forensische psychiatrie Altrecht Aventurijn in Den Dolder.

Na zijn aanhouding zijn veel vragen gerezen over de bewegingsruimte van P. en over de situatie in de kliniek waar hij verbleef. Demissionair minister Stef Blok (Veiligheid en Justitie) vroeg daarom twee weken geleden Inspectie Veiligheid en Justitie en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd om onderzoek te doen.

Het onderzoek is maandag gestart en leidt tot een rapportage die wordt aangeboden aan de Tweede Kamer. Het is niet bekend wanneer de rapportage afgerond zal zijn.

P. zat eerder een straf uit voor het verkrachten van twee minderjarige meisjes in Nijkerk in 2010.