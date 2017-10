Natuurorganisaties en landbouw in overleg om verdwijnen insecten

''Het bestuur is hier sinds al eind september mee bezig. Maar door een recente studie over vliegende insecten heeft de urgentie voor zo'n bijeenkomst onderstreept. We hebben er daarom nu extra haast mee gemaakt'', zegt een woordvoerder van NERN naar aanleiding van een bericht in Trouw.

Uit de studie bleek dat driekwart van de vliegende insecten sinds 1989 is verdwenen. ''Dat kan dramatische gevolgen voor de landbouw hebben. Insecten zijn belangrijk voor het bestuiven van gewassen, maar spelen ook op andere gebieden een cruciale rol. Het is daarom belangrijk dat natuurorganisaties en de landbouw gezamenlijk de toekomst ingaan en gaan kijken hoe we er gezamenlijk chocola van kunnen maken.''

Ook LTO Nederland, banken en voedingsbedrijven worden uitgenodigd voor de bijeenkomst.

Noodklok

De afname van insecten is ook voor Natuurmonumenten donderdag aanleiding de noodklok te luiden. De organisatie heeft een petitie gemaakt en roept Nederlanders op deze te tekenen. Daarmee kunnen zij hun zorgen uiten over de massale afname van insecten.

Natuurmonumenten roept de nieuwe minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Carola Schouten, op om maatregelen te nemen die de insectensterfte tegengaan. Zo kan zij in de Europese Raad pleiten voor groene en duurzame landbouw en een einde maken aan het gebruik in de landbouw van gifstoffen zoals glyfosaat en neonicotinoïden, aldus de organisatie.