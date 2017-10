Verdachte dodelijke steekpartij metro was net vrij na veroordeling overval

Dat blijkt uit onderzoek van AT5. De 27-jarige man moest worden onderzocht in het Pieter Baan Centrum, maar omdat hij weigerde mee te werken, legde de rechter toen alleen een gevangenisstraf op.

O. is op 30 oktober 2015 het tankstation het Shell-tankstation aan de Laarderhoogtweg in Zuidoost binnengelopen, waar hij het aanwezige personeel met een mes heeft bedreigd. Hij gaat er vandoor met 335 euro, maar na een Burgernet-melding kan de politie hem al snel arresteren.

De man wordt vastgezet, maar als hij een paar dagen later in de rechtbank moet verschijnen, gaat het opnieuw mis. Hij mishandelt op 2 november 2015 een beveiliger van de rechtbank. Omdat die mishandeling zich in de Amsterdamse rechtbank afspeelt, wordt de zaak overgedragen aan het parket in Haarlem.

Onderzoek

In de periode dat hij vastzit, wordt de man onderzocht in het Pieter Baan Centrum (PBC). Maar hij weigert mee te werken, waardoor volgens de psychiater en psycholoog van het PBC 'niet vastgesteld kan worden of er ten tijde van het plegen van het delict sprake was van enige psychische stoornis'.

O. krijgt een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van twee jaar met aftrek van voorarrest. Een woordvoerder van het OM laat weten dat de man al 321 dagen in voorarrest had doorgebracht. Wanneer hij precies is vrijgekomen kan de woordvoerder niet zeggen, maar met aftrek van zijn voorarrest is dat vermoedelijk begin dit jaar geweest.

Uit zijn justitiële documentatie blijkt overigens dat O. zich aan meer geweldsdelicten schuldig heeft gemaakt. Om welke zaken het gaat, is niet bekend, maar het gaat om zaken die langer dan vijf jaar geleden gepleegd zijn.

Verlof

Dinsdag werd bekend dat O. op het moment van de steekpartij in de metro verlof had. Hij was gedwongen opgenomen op de psychiatrische afdeling van het AMC in Amsterdam.

Het OM vervolgt de 27-jarige verdachte nu voor moord. Hij zou op 27 juli, toen hij net een paar uur verlof had, een willekeurig persoon hebben doodsgestoken in de metro bij station Venserpolder.

Ook verdenkt justitie hem van de mishandeling van een verpleegkundige van het AMC. Het incident, dat in juni plaatsvond, zal op een later moment aan de tenlastelegging worden toegevoegd. Het strafrechtelijk onderzoek naar de man loopt nog. O. wordt vanaf 13 november opnieuw in het PBC onderzocht.

Ziekenhuis

Het ziekenhuis heeft na de dodelijke steekpartij melding gedaan bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). Er wordt nog onderzoek gedaan naar 'de omstandigheden waarin het voorval kon plaatsvinden'. De resultaten hiervan worden in november verwacht.

De woordvoerder van het AMC laat weten dat het behandelteam de steekpartij niet zag aankomen. "Het verloop van de behandeling gaf geen aanleiding om te vermoeden dat de patiënt een direct gevaar vormde voor zijn omgeving."

De advocaat van de man, Freek van der Brugge, wil tegenover AT5 niet inhoudelijk reageren.