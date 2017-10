Politie gaat strak handhaven op overlast in omgeving kliniek in Den Dolder

Het team zal in de omgeving van de kliniek extra alert zijn op onder meer hinderlijk gedrag, alcoholgebruik en hangen in portieken. Dit gebeurt "concreet en intensief" op negentien 'hotspots' en looproutes. Ook wordt ervoor gezorgd dat alle patiënten 's nachts binnen zijn. Indien dit niet het geval is, wordt volgens procedure de politie ingeschakeld.

De burgemeester van Zeist en de kliniek hebben de plannen woensdag in een brief aan inwoners van Den Dolder, Huis ter Heide en Bosch en Duin gestuurd. De maatregel geldt de komende twee weken 24 uur per dag, zodat omwonenden van de kliniek zich weer veilig gaan voelen.

Sinds de bekendmaking van P.'s mogelijke betrokkenheid bij de verdwijning van Anne, maken omwonenden zich zorgen over de beveiliging op en rond het terrein van Altrecht Aventurijn. P., die nu verdacht wordt van moord of doodslag en verkrachting, bleek er veel vrijheid te hebben. ​

Vrijheid

Drank en drugs zijn officieel verboden op het terrein van Altrecht Aventurijn, maar volgens omwonenden wordt er volop gehandeld en gebruikt. Veel mensen hebben vragen over de bewegingsruimte van P. en over de situatie in de kliniek waar hij verbleef.

Minister Stef Blok van Veiligheid en Justitie heeft twee weken geleden de inspecties verzocht om onderzoek te doen naar de desbetreffende kliniek. Het onderzoek is maandag gestart en leidt tot een rapportage die wordt aangeboden aan de Tweede Kamer. Het is niet bekend wanneer het afgerond zal zijn.

Altrecht Aventurijn vertrekt rond 2025 uit Den Dolder. Tot die tijd moeten extra maatregelen ervoor zorgen dat omwonenden zich weer veilig voelen.