Cel en tbs voor overval en verkrachting

De overval in Hilversum, waarbij de vrouw vreselijk werd mishandeld, was vorig jaar november. De vrouw is afgelopen september door een ziekte overleden.

De man heeft een strafblad en is psychiatrisch patiënt met een lange behandelgeschiedenis. Hij lijdt aan schizofrenie en is verslaafd aan alcohol en cannabis.

Op de dag van de overval reisde de man vanuit Amsterdam naar Hilversum. Aangekomen in de stad, bekeek hij enkele woningen van binnen. Uiteindelijk belde hij aan bij de 83-jarige vrouw. Nadat zij opendeed werd ze met geweld tegen de grond gewerkt en verkracht. Daarna heeft hij het huis doorzocht en waardevolle spullen meegenomen.

Psychose

Een paar weken voor de overval op de bejaarde vrouw had de man ook nog een minderjarig meisje aangerand in Amsterdam. Enkele dagen na de overval beroofde hij een winkel in Echt-Susteren.

De man lijdt aan schizofrenie en is verslaafd aan alcohol en cannabis. Volgens de deskundigen was er sprake van psychotische symptomen en is de man tenminste verminderd toerekeningsvatbaar.