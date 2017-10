In Chili aangehouden man in verband gebracht met miljoenenvondst Amsterdam

Wat de precieze rol is van Eduardo R. V., alias Rico de Chileen, moet nog worden onderzocht. Dit meldt het Openbaar Ministerie (OM) na berichtgeving van De Telegraaf woensdag.

In een groot onderzoek naar witwassen deed de recherche vorig jaar invallen op meerdere locaties. In een pand in Amsterdam werd 1,46 miljoen euro contant geld aangetroffen. Ook vond de politie automatische vuurwapens en horloges die vermoedelijk 'vele honderdduizenden euro's vertegenwoordigen'.

Twee mannen, die inmiddels op vrije voeten zijn, werden vorig jaar aangehouden. Hun hechtenis werd in april van dit jaar geschorst, maar ze worden nog wel verdacht in de zaak.

Uitlevering

De 42-jarige R.V. werd vorige week in Chili aangehouden op verzoek van Nederlandse justitie. Hij wordt verdacht van deelname aan een criminele organisatie, witwassen en het voorbereiden van de handel in verdovende middelen.

Wanneer hij wordt uitgeleverd aan Nederland, is nog niet bekend. Volgens Het Parool speelt R.V. een grote rol in de Amsterdamse onderwereld. Hij zou hier actief zijn in de handel in drugs.