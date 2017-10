Identiteit derde verdachte schietincident Groningen bekendgemaakt

Het gaat om de 20-jarige Azim A..

De politie roept burgers op om tips door te geven over de huidige verblijfsplaats van A.. Er wordt rekening mee gehouden dat hij naar het buitenland is gevlucht of ondergedoken zit. De politie waarschuwt dat de man vuurwapengevaarlijk is.

Tijdens het schietincident raakte in de nacht van 14 op 15 oktober een 21-jarige man uit Groningen ernstig gewond. Hij is permanent verlamd aan zijn onderlichaam. De politie vermoedt dat het slachtoffer willekeurig is gekozen.

Twee verdachten van negentien en twintig jaar zijn al aangehouden en zitten vast, maar dinsdagavond werd duidelijk dat de man die nog voortvluchtig is vermoedelijk degene is die de student heeft beschoten.

Ultimatum

De politie had vooraf een ultimatum gesteld: de man moest zich voor de uitzending melden om te voorkomen dat zijn naam en foto werden getoond. Hij reageerde niet op die oproep.