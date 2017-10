Ook vrouw vast na overlijden kind in Hengelo

Eerder was al een 31-jarige Hengeloër gearresteerd in deze zaak.

De politie kwam donderdag 12 oktober af op een melding dat medische hulp nodig was voor het meisje in een flat aan de Theresiastraat. Het kindje werd zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht, maar kon niet meer worden gered.

De politie heeft onder meer onderzoek in de woning en in de buurt gedaan. Over de verdachten worden verder geen mededelingen gedaan. De politie wil wel graag in contact komen met mensen die mogelijk meer weten over de doodsoorzaak van het meisje.