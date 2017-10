Blok neem petitie in ontvangst en zegt lessen te willen trekken uit dood Anne

De meer dan 400.000 ondertekenaars eisen een onderzoek naar het in hun ogen 'falende rechtssysteem' in Nederland.

Zij maken zich vooral kwaad omdat de verdachte in deze zaak, Michael P., vastzat voor een dubbele verkrachting maar wel bepaalde vrijheden genoot. Hij werd behandeld in forensisch psychiatrische kliniek Altrecht Aventurijn in Den Dolder. Het lichaam van Anne werd deze maand op aanwijzing van de verdachte gevonden in Zeewolde.

De bewindsman zei ''tot in het diepst van m'n ziel geraakt" te zijn door de zaak. ''Ik wil echt weten wat hier gebeurd is. Ik vind het ook cruciaal dat zodra we het onderzoek hebben, dat we er lessen uittrekken en kijken welke aanvullende maatregelen nodig zijn", zei Blok.

Onderzoek

Blok heeft de Inspectie Veiligheid en Justitie en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd al gevraagd onderzoek te doen naar onder meer de rol van de kliniek in deze zaak.

De inspectie, die maandag van start is gegaan, zal moeten uitwijzen of er veilige en verantwoorde zorg wordt geleverd op de afdeling waar de verdachte zat. Ook zullen de Inspecties kijken naar de besluitvorming door betrokken organisaties in de zaak van de verdachte.

Het onderzoek leidt tot een rapportage die wordt aangeboden aan de Tweede Kamer. Het is niet bekend wanneer het afgerond zal zijn.