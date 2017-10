Gestolen paspoorten gevonden bij politieactie tegen geldtransactiekantoren

Het onderzoek vond ook plaats in Den Haag, Amsterdam, Utrecht, Delfzijl en Amersfoort en wordt uitgevoerd in samenwerking met onder meer de Belastingdienst, De Nederlandsche Bank, De Kamer van Koophandel en het Openbaar Ministerie.

De politie heeft tientallen veelal gestolen of vermist opgegeven identiteitsbewijzen aangetroffen die mogelijk gebruikt worden bij moneytransfers, dat is zogeheten id-fraude. Ook is veel contant geld in beslag genomen, mogelijk ook afkomstig van plofkraken.

Daarnaast zijn er administratie, digitale gegevensdragers, mobiele telefoons, wapens, een gestolen auto en horloges in beslag genomen.

Rotterdam

In Rotterdam-Zuid werden in twee straten negentien kantoren gecontroleerd. Bij twee van de invallen betreft het een strafrechtelijk onderzoek, zo legt een woordvoerder van het OM uit. De hoge concentratie in deze straten zorgt voor een "onleefbare situatie" volgens de politie. Het gevaar op overvallen wordt veel hoger door de grote hoeveelheid contant geld.

Bij de andere bezoeken controleren de deelnemende overheidsinstanties of de bedrijven voldoen aan alle regels, bijvoorbeeld op het gebied van gemeentelijke bestemmingsplannen.

Een kantoor in Utrecht is op last van de burgemeester per direct gesloten. Bij een doorzoeking in een kantoor dat was ingericht als reisbureau vond de politie slechts reisgidsen uit 2009 in vitrines. "Dit zou erop kunnen duiden dat dit kantoor wordt gebruikt als dekmantel om geld wit te wassen'', aldus de politie.

Transactiekantoren

Het aantal geldtransactiekantoren in Nederland is de laatste jaren explosief toegenomen, zegt de woordvoerder. "Van zo'n honderd in 2008 naar ongeveer vijftienhonderd nu." In 2009 is de Europese wetgeving aangepast. Daardoor heeft een kantoor één Europese vergunning nodig om in alle Europese landen te opereren.

"We vermoeden dat er via deze kantoren zwart geld witgewassen wordt. Geld dat afkomstig is van bijvoorbeeld drugshandel of illegale gokpraktijken", aldus de woordvoerder van het OM. Volgens de woordvoerder heeft het Landelijk Parket de kantoren al langer in het vizier.

Veel transactiekantoren zitten in een andere winkel. Vooral winkels die vaker in verband worden gebracht met het witwassen van geld, zoals belwinkels, reisbureau's en wasserettes. In sommige van die winkels zitten meerdere kantoren.