Strafzaak tegen verdachte van oorlogsmisdaden Ethiopië begint volgende week

De man is eerder in Ethiopië al veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf vanwege moord. Hij was bij die uitspraak niet aanwezig. De man woonde al jaren in Nederland en verkreeg ook de Nederlandse nationaliteit. Hij werd in 2015 in Amstelveen opgepakt en zit sindsdien in voorarrest.

De verdachte zou zich zich schuldig hebben gemaakt aan onder meer marteling van en moord op (vermeende) tegenstanders van de toenmalige militaire Derg-dictatuur. Hij zou in 1978 het bevel hebben gegeven voor de moord op 75 jonge gevangenen, waarna hun lichamen werden gedumpt in een massagraf. Op de tenlastelegging staan de namen van meer dan driehonderd slachtoffers.

Derg-regime

Het Derg-regime regeerde in Ethiopië in de periode na de afzetting van keizer Haile Selassie in 1974, tot 1987. Onder het bewind van kolonel Mengistu vielen duizenden doden. Tegenstanders van het bewind werden gevangen gezet, gemarteld en vermoord.