Politie pakt drank- en drugsgebruik in kliniek waar Michael P. verbleef aan

Tijdens drie bewonersbijeenkomsten zondag en maandag bleek dat het vermeende gebruik onder patiënten van de kliniek de omwonenden een doorn in het oog is.

De bewonersbijeenkomsten zijn georganiseerd omdat omwonenden van de kliniek zich onveilig voelen nu patiënt P. is gearresteerd op verdenking van betrokkenheid bij de dood van de 25-jarige Anne. De 27-jarige man zat een lange straf uit voor gewelds- en zedendelicten en had een kamer op een forensisch psychiatrische afdeling van de kliniek, waar hij werkte aan zijn terugkeer in de samenleving.

Drank en drugs zijn officieel verboden op het terrein van Altrecht Aventurijn, maar volgens omwonenden wordt er volop gehandeld en gebruikt. ''Dat moet echt beter", erkende burgemeester Janssen. ''Politie en justitie gaan deze week uitzoeken hoe het precies zit en zonodig optreden.''

Veroordelingen

Het bestuur van de kliniek zei binnenkort naar buiten te komen met een geanonimiseerd overzicht van de veroordelingen van de patiënten. ''Verkrachters en moordenaars zijn in de minderheid'', verzekerde directeur Floor van Dijk.

De meeste bezoekers hadden meer harde toezeggingen verwacht tijdens de bijeenkomsten. Janssen: ''Dat begrijp ik wel, maar we kunnen geen 'honderdprocentveiligheidsgarantie' geven.''

Als er behoefte aan is, organiseren Altrecht en de gemeente op termijn een nieuwe bijeenkomst om omwonenden in te lichten over genomen maatregelen.

Onderzoek

Het onderzoek naar de kliniek waar P. verbleef, uitgevoerd door Inspectie Veiligheid en Justitie en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd, is maandag van start gegaan. De inspectie zal moeten uitwijzen of er veilige en verantwoorde zorg wordt geleverd op de afdeling waar de verdachte zat.

"De eerste zorg ligt bij de patiënten, de medewerkers en de omwonenden van de kliniek", lieten de Inspecties weten. Ook zal worden gekeken naar de besluitvorming door betrokken organisaties in de zaak van de man.

Er zijn veel vragen gerezen over de bewegingsruimte van P. en over de situatie in de kliniek waar hij verbleef. Minister Stef Blok (Veiligheid en Justitie) vroeg daarom twee weken geleden de Inspecties om onderzoek te doen.

De resultaten hiervan zullen in een rapportage worden aangeboden aan de Tweede Kamer.

Zeewolde

P. wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van Anne. De 25-jarige vrouw werd al bijna twee weken vermist toen de politie op 12 oktober haar lichaam aantrof in een natuurgebied bij Zeewolde. De ontdekking werd gedaan op aanwijzing van de verdachte.