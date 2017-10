Onderzoek naar kliniek waar Michael P. verbleef van start

"De eerste zorg ligt bij de patiënten, de medewerkers en de omwonenden van de kliniek", laten Inspectie Veiligheid en Justitie en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd maandag weten. Uit een informatiebijeenkomst is gebleken dat veel omwonenden bezorgd zijn over de beveiliging rondom de kliniek.

Ook zullen de Inspecties kijken naar de besluitvorming door betrokken organisaties in de zaak van de verdachte. Er zijn veel vragen gerezen over de bewegingsruimte van de verdachte en over de situatie in de kliniek waar hij verbleef. Minister Stef Blok vroeg daarom twee weken geleden de Inspecties om onderzoek te doen.

Het onderzoek leidt tot een rapportage die wordt aangeboden aan de Tweede Kamer. Het is niet bekend wanneer het afgerond zal zijn.

Zeewolde

P. wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van Anne. De 25-jarige vrouw werd al bijna twee weken vermist toen de politie haar lichaam aantrof in een natuurgebied bij Zeewolde. De ontdekking werd gedaan op aanwijzing van de verdachte.

De 27-jarige man zat een lange straf uit voor gewelds- en zedendelicten en had een kamer op een forensisch psychiatrische afdeling van de kliniek Altrecht Aventurijn. "In het kader van die straf was hij geleidelijk aan het terugkeren in de samenleving", aldus de politie.