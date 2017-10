Kliniek waar Michael P. vastzat vertrekt rond 2025 uit Den Dolder

Tot die tijd nemen gemeente Zeist en kliniek in overleg met de omwonenden zo veel mogelijk maatregelen, zodat omwonenden zich weer veilig gaan voelen in hun eigen omgeving.

Zondag voor aanvang van de eerste van drie informatiebijeenkomsten werd duidelijk dat veel omwonenden nog steeds erg bezorgd zijn over de beveiliging op en rond het terrein. De bijeenkomsten zijn georganiseerd door de kliniek en de gemeente Zeist, met het doel de zorgen weg te nemen.

P. bleek in de kliniek veel vrijheid te hebben. De 27-jarige man werd bijna twee weken na de vermissing van Anne (25) opgepakt voor mogelijke betrokkenheid bij haar verdwijning. Uiteindelijk vertelde hij de politie dat het lichaam van de vrouw lag begraven in Zeewolde.

Verkoop

De zorginstelling bezit in Den Dolder een enorm, openbaar toegankelijk gebied, maar gaat de grond verkopen. Een aantal gebouwen staat al leeg, de resterende klinieken verhuizen in de komende jaren.

''We moeten ervoor zorgen dat het geen onbehaaglijke plek wordt. Omwonenden moeten ons vertellen hoe we dat goed en veilig kunnen doen'', aldus burgemeester Koos Janssen van Zeist en bestuurders van Altrecht.

De Altrecht-bestuurders konden zondag op hoongelach rekenen toen zij zeiden dat drank en drugs op het terrein verboden zijn. ''In jullie bos ligt een vuilnisbelt aan bierblikjes" en ''ik zie de patiënten zo van jullie naar de Aldi lopen om drank te kopen'', waren enkele reacties.

Antwoorden

Psychiater Floor van Dijk van de kliniek erkende dat ze niet overal bevredigende antwoorden of uitleg voor had. ''De vragen zijn simpel, maar de antwoorden niet eenvoudig. Ik begrijp dat alles nu in een heel ander daglicht staat. Wij moeten zorgen voor veiligheid, maar ook werken aan het welzijn en de behandeling van de patiënten.''

De buurt krijgt binnenkort te horen welke misdrijven bewoners van de kliniek hebben gepleegd, beloofde Van Dijk. ''Verkrachters en moordenaars zijn in de minderheid'', antwoordde ze op een vraag van een bezorgde buurman.

Beveiling

Bij Altrecht Aventurijn is sinds de gebeurtenissen rond Anne 24 uursbeveiliging en meer politiesurveillance. Maar omwonenden zeggen daar weinig van te zien en vrezen dat er niets is veranderd aan de ruime verlofregeling voor patiënten.

P. zat een straf uit voor gewelds- en zedendelicten en had in het kader van terugkeer in de samenleving een kamer op een forensisch psychiatrische afdeling van de kliniek in Den Dolder.