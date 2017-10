Gebouw Windesheim dicht voor onderzoek naar vloerconstructie

"Eerst is een onderzoek op papier gedaan en deze zaterdag zijn boringen verricht. De eerste uitkomsten geven aanleiding om het gebouw tot nader order te sluiten", zegt een woordvoerder.

De constructeur doet komende week nader onderzoek. Aan de hand daarvan wordt gekeken of er meer maatregelen nodig zijn.

De hogeschool in Zwolle heeft komende week herfstvakantie. De lessen komen dus door de sluiting niet in het gedrang. Medewerkers die in de vakantie doorwerken kunnen terecht in andere gebouwen, aldus de woordvoerder.

In Gebouw X, dat in 2010 is geopend, zitten de opleidingen economie, business, rechten en journalistiek. Er zijn 5.500 studenten en 370 medewerkers.