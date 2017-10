Nog twee verdachten opgepakt voor bevrijdingspoging gevangenis Roermond

Maandag wordt een van de verdachten voorgeleid, meldt het Openbaar Ministerie (OM) zaterdag aan NU.nl. Hij had zichzelf bij de politie gemeld. Van de andere verdachte is zijn overlevering gevraagd. Hij is aangehouden in Parijs.

Meerdere personen uit de Amsterdamse onderwereld probeerden vorige week woensdag een helikopter te kapen, om daarmee topcrimineel A. bevrijden, die op dat moment vastzat in Roermond. Bij de politieactie werd een verdachte doodgeschoten en konden drie mannen direct gearresteerd worden. Een dag later werd een vierde verdachte aangehouden.

De vier mannen zijn inmiddels voorgeleid en mogen alleen contact hebben met hun advocaat. Volgende week moeten de mannen voor de raadkamer verschijnen, waarna besloten zal worden of ze nog langer vast moeten blijven zitten.

De politie is nog op zoek naar meer verdachten.

Vught

A. is vorige week overgeplaatst van de gevangenis van Roermond naar de zwaarbewaakte Extra Beveiligde Inrichting (EBI) in Vught.

De crimineel wordt gezien als kopstuk uit de Amsterdamse onderwereld. A. was doelwit van de wildwestschietpartij in de Staatsliedenbuurt in Amsterdam eind 2012. Hij zit in Roermond een straf van twaalf jaar uit voor het aansturen van een liquidatie in Antwerpen in 2012.