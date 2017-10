OM vraagt uitlevering van in Chili aangehouden crimineel

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft gevraagd om zijn uitlevering, bevestigt een woordvoerder zaterdag.

De man werd vrijdag in het Hyatt-hotel in de Chileense hoofdstad Santiago gearresteerd. Volgens Het Parool speelt R.V. een grote rol in de Amsterdamse onderwereld. Hij zou hier actief zijn in de handel in drugs.

Chileense media schrijven dat de man ook verdacht wordt van betrokkenheid bij twee liquidaties in de Amsterdamse onderwereld, maar volgens het OM wordt hij hier vooralsnog niet voor vervolgd in Nederland.