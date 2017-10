School Krimpen aan den IJssel blijft maandag dicht om vloerconstructie

De middelbare school heeft vrijdagmiddag overlegd met onder meer ambtenaren van bouw- en woningtoezicht van gemeente Krimpenerwaard. In dit overleg kwam naar voren dat er zorgen bestaan over de gebruikte bouwtechniek bij de school. Pas maandag weet het Krimpenerwaard College of het schoolgebouw veilig is.

Bestuurder Ad Keller van de school: "Het sluiten van de school is onvermijdelijk. We kunnen en mogen geen risico’s lopen met onze leerlingen, personeelsleden en overige gebruikers."

In het gebouw is een soortgelijke vloerconstructie gebruikt als in de parkeergarage bij Eindhoven Airport. Nadat die in mei gedeeltelijk was ingestort, werd ook op andere locaties in Nederland de veiligheid van betonnen vloeren onderzocht.

In Rotterdam sloot de Erasmus Universiteit donderdag al een groot gebouw vanwege hetzelfde euvel en in het Brabantse Hoeven is de opening van een nieuwe basisschool uitgesteld nadat duidelijk werd dat er mogelijk ook iets mis is met de vloeren.