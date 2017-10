Vrouw opgepakt voor betrokkenheid bij fatale brand in flat Diemen

Daags na de brand was al een 24-jarige man aangehouden als verdachte.

De vrouw wordt verdacht van betrokkenheid bij de brand. Ze is volgens het OM donderdag opgepakt en haar hechtenis is al verlengd naar twee weken. Ze zit in beperking en mag alleen contact hebben met haar advocaat. Over haar mogelijke rol in de kwestie wil een woordvoerder van het OM niets zeggen.

De brand is ontstaan door brandstichting. Op bewakingsbeelden is te zien dat twee mannen die nacht van 18 op 19 juli inbreken bij de flat. Daarna volgt een explosie en gaan ze ervandoor. De brand en rook konden zich razendsnel verspreiden, onder meer via het trappenhuis.

Het dodelijke slachtoffer bevond zich op de twaalfde verdieping. De brandweer had alleen de eerste zeven verdiepingen laten ontruimen.

Rechter

De mannelijke verdachte moet op 1 november voor de rechter verschijnen in een regiezitting. Hij is te zien op de beelden. De politie is nog op zoek naar de tweede man.

Eerder deze week was de kwestie te zien in Opsporing Verzocht, waarna ruim twintig tips binnenkwamen. In deze zaak is een beloning uitgeloofd van 10.000 euro.