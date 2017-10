Gebouw Erasmus Universiteit blijft om instortingsgevaar twee weken dicht

Een woordvoerder van de universiteit geeft aan dat het echter ook nog langer kan duren. Het in 2015 geopende gebouw werd donderdagavond ontruimd en gesloten omdat een mogelijk onveilige vloerconstructie is gebruikt.

Een onafhankelijk bureau moet onderzoeken welke maatregelen nodig zijn en of voldoende maatregelen kunnen worden genomen om de veiligheid, in ieder geval tijdelijk, te kunnen garanderen. ''Hopelijk lukt dat binnen twee weken, maar het valt niet uit te sluiten dat dit veel langer gaat duren'', aldus de woordvoerder.

Mogelijk vallen er de komende weken colleges uit vanwege de sluiting van het pand. Vrijdag gaan alle colleges door omdat ze zijn verplaatst naar andere gebouwen.

Eindhoven

In het universiteitsgebouw is eenzelfde soort vloerconstructie gebruikt als in de parkeergarage bij Eindhoven Airport. Nadat die in mei gedeeltelijk was ingestort, werd ook op andere locaties in Nederland de veiligheid van betonnen vloeren onderzocht.

Uit een onafhankelijk onderzoek bleek donderdag dat de veiligheid van de vloerconstructie in het Polak-gebouw niet gegarandeerd kan worden.