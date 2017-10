Politie jaagt op vernielers van gewassen en bomen in Gelderland

Inwoners van het gebied is gevraagd om direct de politie te bellen als ze iets verdachts zien bij een akker.

Een fruitteler in Altforst was deze week het tiende slachtoffer van de vandalen. Die zaagden meer dan 2.500 fruitbomen om. Op een ander erf werden nog eens ruim vijftig bomen door onbekenden vernield. Daarmee komt het totaal aantal incidenten op elf.

Het gebeurde eerder dit jaar ook al in Horssen en Boven-Leeuwen. Deze maand ontdekte een maïsteler in Maasbommel dat er stalen spijkers aan zijn planten waren vastgeplakt. Ook was een deel van de oogst weggehakt.

Volgens boeren- en tuindersorganisatie ZLTO heeft niemand enig idee uit welke hoek de daders komen. De organisatie heeft volgens een woordvoerder niet eerder meegemaakt dat boeren op zo'n grote schaal zo aanhoudend en telkens in hetzelfde gebied werden getroffen.

Gevaarlijk

"Los van het feit dat de schade voor de gedupeerden enorm is, is er ook sprake van soms ronduit gevaarlijke situaties", aldus de politie. "De dader(s) brachten in sommige gevallen voorwerpen aan tussen gewassen zoals spijkers en bouten, waarbij het risico bestond dat die tijdens het oogsten weggeslingerd worden en letsel of erger kunnen veroorzaken."