Geen boete voor Maastrichtenaar die op stoep voor eigen winkel zat

De 73-jarige Maastrichtenaar Stille was voor het gerecht gedaagd nadat hij in juli 2013 voor de tweede maal was betrapt terwijl hij op een stoel voor zijn antiekwinkel zat. Hij mocht van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) niet op de stoep zitten.

Stille kreeg daarvoor een boete, maar weigerde die te betalen. In 2012 kreeg hij ook al een boete, nadat hij een wijntje had gedronken op de stoep voor zijn winkel. Deze weigerde hij ook te betalen en werd uiteindelijk verscheurd door toenmalig wethouder André Willems die verklaarde dat Stille op de stoep mocht zitten.

Extra onderzoek

De zaak in 2013 werd wel doorgezet door de officier van justitie, omdat de "APV er niet zomaar is" en zou voorkomen in 2015. Hij werd echter tweemaal uitgesteld door de officier van justitie om "extra onderzoek" te kunnen doen. Dat werd volgens de rechter niet gedaan.

Het OM eiste vrijdag voor de kantonrechter een voorwaardelijke geldboete van 50 euro wegens het "zonder vergunning een weggedeelte anders gebruikt te hebben dan de bestemming daarvan''.

Oordeel

De rechter kwam vrijdag niet toe aan een oordeel of stoepzitten voor de winkel van Stille mag. Hij verklaarde de zaak immers niet ontvankelijk, laat de rechtbank in een toelichting weten. Raadsman Bart Welvaart van Stille zei dat het wachten is op weer een handhaver die de man op de bon slingert. ''Dan stappen we opnieuw naar de rechter'', zei de raadsman. ''En dan maar hopen dat het OM er niet weer zo lang over doet om de zaak te laten voorkomen.''

Stille reageerde verheugd en liet weten gewoon weer op zijn stoel voor de zaak te gaan zitten.