Gebouw Erasmus Universiteit gesloten om instortingsgevaar

Het gebouw werd ontruimd en gesloten omdat een mogelijk onveilige vloerconstructie is gebruikt, meldt de universiteit op haar website.

In het universiteitsgebouw is eenzelfde soort vloerconstructie gebruikt als in de parkeergarage bij Eindhoven Airport. Die garage stortte in als gevolg van een bouwfout. De vloeren van de parkeergarage voldeden niet aan de geldende norm en waren niet sterk genoeg.

Naar aanleiding van dat incident wordt ook op andere locaties in Nederland de veiligheid van betonnen vloeren onderzocht. Uit een onafhankelijk onderzoek bleek donderdag dat de veiligheid van de vloerconstructie in het Polak-gebouw niet gegarandeerd kon worden.

Colleges

Daarop besloot het universiteitsbestuur het gebouw uit voorzorg te ontruimen en te sluiten tot duidelijk is hoe het weer veilig kan worden gebruikt. In het Polak-gebouw zijn onder meer 850 studieplekken, collegezalen en winkels gevestigd. Volgens de universiteit worden alle geplande colleges in het gebouw zo snel mogelijk opnieuw ingeroosterd op andere locaties.

Alle andere gebouwen op de campus zijn veilig verklaard.