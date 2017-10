OM eist acht jaar cel voor voorbereiden terroristische aanslag

In zijn huis en kelderbox werden een machinegeweer, munitie, zwaar vuurwerk en een vlag van Islamitische Staat (IS) gevonden.

Volgens het Openbaar Ministerie was de man bezig met het voorbereiden van een aanslag. Op zijn computer werden onder meer honderden - vaak zeer gewelddadige - video's van IS gevonden.

Ook had hij gezocht naar informatie over het maken van een bomgordel en staafbom. Op de telefoon van A. vond de politie meerdere chats over de gewapende strijd en beeldmateriaal uit IS-gebied.

Erger voorkomen

De Rotterdammer kon na informatie van de opsporingsdiensten worden aangehouden. "Gelukkig heeft deze verdachte zijn terroristische plannen niet kunnen uitvoeren. Na ontvangst van de informatie van de AIVD is door politie en justitie snel en tijdig ingegrepen. En is erger voorkomen", aldus de officier van justitie.

A. zelf ontkent dat hij een aanslag wilde plegen. Het IS-materiaal had hij gelezen en bekeken voor "onderzoek: het vuurwerk was bestemd voor de verkoop en de Kalasjnikov AK47 was hij niet van plan te gebruiken, verklaarde hij eerder tegenover de politie.

De zitting was in de extra beveiligde rechtszaal in Rotterdam.