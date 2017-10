Waarschuwing voor betaalnummer dat doorverbindt naar de politie

Mensen die het betaalnummer hadden gebeld kwamen er pas achteraf achter dat het niet van de politie was, vertelt een woordvoerster. ''Onze juridische afdeling is op de hoogte gesteld.''

De bijbehorende website draagt de naam 'Geen spoed wel politie'. Dat is een slogan die de politie zelf ook gebruikt, voor het eigen nummer 0900-8844. Wie in plaats van dat nummer het betaalnummer 0900-0235 belt, wordt automatisch doorverbonden met het politienummer.

De website van het betaalnummer zegt niet "verbonden of aangesloten bij de politie'' te zijn. Toch kan de woordvoerster van de eenheid Midden-Nederland zich goed voorstellen dat mensen in eerste instantie denken dat de site wel van de politie is. ''Er staan ook politieberichten op en bijvoorbeeld uitleg over wanneer je wel en niet het alarmnummer 112 moet bellen.''

Caramello BV

Op de site staat dat die ''een concept is van Caramello BV''. Dat bedrijf in Haarlem, dat via een andere website pruiken verkoopt, was donderdag niet bereikbaar voor een toelichting. De domeinnaam geenspoedwelpolitie.nl is in april vorig jaar geregistreerd. Het is niet de enige site in zijn soort. Meer bedrijven proberen met eigen betaalnummers geld te verdienen aan mensen die met de politie willen spreken.

Bellen met het reguliere politienummer 0900-8844 is overigens ook niet gratis. Een gesprek kost bovenop de gebruikelijke belkosten 2,8 cent per minuut. Het starttarief is 9,51 cent.

Belastinginfotelefoon

Opvallend is dat Caramello BV ook de eigenaar was van de website Belastinginfotelefoon. Deze site werd in oktober 2015 op de vingers getikt door de Reclame Code Commissie omdat niet direct duidelijk werd dat de website andere belangen had dan de Belastingtelefoon van de fiscus. Ook hier werd tegen een tarief van 90 eurocent per minuut doorgeschakeld naar de Belastingtelefoon.

Autoriteit Consument & Markt

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) werkt aan strengere regelgeving, die ervoor moet zorgen dat er harder opgetreden kan worden tegen dergelijke doorverbindnummers. Op het moment zou het lastig zijn om de doorverbinddiensten neer te halen.

"Gisteren is onze consultatieronde beëindigd waarbij iedereen vragen over de strengere regels kon insturen. Daar gaan we nu naar kijken", aldus een woordvoerder van de ACM. "Het is niet duidelijk hoe lang dat zal duren, maar reken maar op z’n minst op begin 2018." Vermoedelijk zal er dan eerst nog een overgangsperiode volgen waarin bedrijven zich aan de regelgeving kunnen aanpassen.

Google

De website 'Geen spoed wel politie' en het bijbehorende telefoonnummer werd bij Google ook geadverteerd. Als er op bijvoorbeeld "politie Amsterdam" werd gezocht, kwam de advertentie omhoog. Nu lijkt het er echter op dat de advertenties verdwenen zijn. Een woordvoerder van Google zegt in een reactie: "We hebben een sterk beleid voor onze reclame-diensten. Als er overtredingen worden gemeld, ondernemen we actie."