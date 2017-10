Voorarrest van verdachte in onderzoek naar dood Anne verlengd

De rechtbank ziet genoeg verdenkingen om de man langer vast te houden.

De 25-jarige vrouw vertrok vrijdag 29 september uit Rijnsweerd (Utrecht) voor een fietstocht. Sindsdien ontbrak elk spoor van haar. Haar lichaam werd op donderdag 12 oktober gevonden in Zeewolde.

Het is nog niet bekend hoe de vrouw is omgekomen. P. zit in beperkingen, wat betekent dat de 27-jarige verdachte alleen contact mag hebben met zijn advocaat. Het Openbaar Ministerie is om diezelfde reden terughoudend met het geven van informatie.

De politie hield P. op 9 oktober aan op verdenking van betrokkenheid bij de verdwijning van de vrouw. Hij wordt nu ook officieel verdacht van betrokkenheid bij haar dood.

P. zat een lange straf uit voor gewelds- en zedendelicten en had een kamer op een forensisch psychiatrische afdeling van kliniek Altrecht Aventurijn in Den Dolder. In het kader van die straf was hij geleidelijk aan het terugkeren in de samenleving.