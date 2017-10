Meer asielzoekers dan nareizigers naar Nederland

Dat blijkt uit cijfers van het CBS. Het aantal eerste asielaanvragen nam juist met bijna 14 procent toe, tot 4.385. Het CBS spreekt van een trendbreuk: voor het eerst in een jaar tijd overstijgt het aantal asielzoekers dat een eerste aanvraag doet het aantal nareizende familieleden.

Vooral vanuit Syrië kwamen minder gezinsleden over naar hun familieleden met een verblijfsvergunning in Nederland: in het derde kwartaal ging het om 1.260 mensen, minder dan de helft dan in het tweede kwartaal van 2017. Eind 2016 kwamen nog 4.710 Syrische nareizigers het land binnen, meldt het CBS op basis van gegevens van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND).

Irak

Na Syrië blijven Eritrea en Irak de belangrijkste landen van herkomst. Uit alle drie deze landen steeg de instroom. Het aantal nareizigers nam bij de Eritreeërs licht af, van 685 in het tweede kwartaal tot 520 in het derde. Vanuit Irak kwamen in beide kwartalen ruim honderd nareizigers naar Nederland.

Het CBS geeft geen verklaring voor de daling van het aantal nareizigers. Over een langere periode bezien is de asielinstroom flink gedaald sinds de piek van de instroom in 2015. De afname volgde onder meer op de afspraken die de Europese Unie begin vorig jaar met Turkije maakte om de oversteek van migranten over de Egeïsche Zee naar Griekenland te stoppen.

Animatie door In60seconds